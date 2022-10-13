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بوشيلين: الرد الروسي الصاروخي ضد نظام كييف نقطة تحول في تحرير دونيتسك

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بوشيلين: الرد الروسي الصاروخي ضد نظام كييف نقطة تحول في تحرير دونيتسك
Globallookpress
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بأن الرد الروسي الصاروخي ضد نظام كييف شكل نقطة تحول في عمليات تحرير أراضي الجمهورية.

وأضاف بوشيلين بأن الرد الروسي أحبط العدو ما أدى إلى انخفاض وتيرة عمليات القصف التي كان يشنها نظام كييف على الجمهورية وأنهم ربما أدركوا أن المعاملة الإنسانية لا تقارن بالضعف.

 

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من جهته أكد الرئيس فلاديمير بوتين في الـ 10 من أكتوبر أن القوات الروسية قامت بشن هجوم صاروخي على البنى التحتية العسكرية لنظام كييف ردا على الهجوم الذي استهدف جسر القرم.

 

المصدر: نوفوستي  

 

 

 

 

 

 

 

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