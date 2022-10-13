الولايات المتحدة تنتقد "إنكار" السعودية خفض إنتاج "أوبك +" لأسباب سياسية

انتقدت الحكومة الأمريكية، إصرار السعودية على أن خفض إنتاج منظمة أوبك وحلفائها بما في ذلك روسيا، كان لأسباب اقتصادية وليس سياسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول الانحراف أو الانكار لكن الحقائق بسيطة. العالم يحتشد خلف أوكرانيا في مكافحة العدوان الروسي."

وأكد كيربي، أن واشنطن "ستواصل رصد أي إشارة إلى موقف الرياض على صعيد الرد على العدوان الروسي ضد اوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية السعودية في بيان: "حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك + في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز المملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: "‏‎تود حكومة المملكة العربية السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك +".

المصدر: أ ف ب