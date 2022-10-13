مثال مدو على "نزاهة" الصحافة الأمريكية.. المهم أن تكتب ضد روسيا (صورة)

في مثال ساطع على نزاهتهم المفقودة، أرفق صحفيو "نيويورك بوست" صورة للهجوم الإرهابي على جسر القرم بمقال حول الهجمات "المرعبة" على البنية التحتية لأوكرانيا.

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وكتبت الصحيفة تعليقا على صورة لجسر القرم بعد الهجوم الأوكراني الإرهابي عليه يقول: "صواريخ حصدت 11 قتيلا وعشرات الجرحى".

ولم تخطئ الصحيفة في وضع الصورة المناسبة لمقالها فحسب، بل وفي حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف البنية التحتية الروسية متمثلة في جسر القرم، وكان عدد القتلى فيه 4 أشخاص.

جسر القرم كان قد تعرض صبيحة يوم 8 أكتوبر لهجوم إرهابي، من خلال تفجير شاحنة ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، كما تسبب الانفجار في مقتل 4 أشخاص كانوا في سيارة تسير على الجسر.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق أن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية.

كما أفاد فيما بعد رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، بأن الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا.

يشار إلى أن جسر القرم هو الأطول في روسيا، ويمتد لمسافة 19 كيلومترا.

وكان قد جرى تشغيل القسم الخاص بحركة مرور السيارات في الجسر في مايو 2018. وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر 2019.

المصدر: RT