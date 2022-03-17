زاخاروفا تكشف صورة مفبركة نشرتها صحيفة إيطالية لتزييف ما يحدث في أوكرانيا

كشفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن منشور فبركته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، استخدمت فيه صورة للدمار الذي خلفته القوات الأوكرانية في دونيتسك، على أنها التقطت في كييف.

وقالت: "خرجت "لا ستامبا" بصورة من دونيتسك على الصفحة الأولى.. رجال إنقاذ، جثث، أناس أثقلهم الحزن، آثار دمار، وكتبت على الغلاف: "كييف مهددة بالاعتداء الأخير"، وكأن جثث ضحايا الأعمال العدائية ملقاة في كييف وليس في دونيتسك".

وأضافت: "هذا كان تقريرا مصورا عن آثار هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على وسط دونيتسك، وقتل فيه أكثر من 20 شخصا بصاروخ (توشكا أو) أطلقه الجيش الأوكراني.. هذا الخبر المفبرك يدل على الكثير".

وتابعت: "على ما يبدو، تبين أن الصورة من دونيتسك وكانت جيدة جدا بحيث لا يمكن استخدامها، ولم يهتم الصحفيون الإيطاليون بارتكابهم التزوير وصوروا ضحايا القوات الأوكرانية والمتطوعين في دونيتسك على أنهم سكان كييف".

واختتمت حديثها قائلة: "كل شيء سيكون مناسبا لتقديم صادم للمعلومات في حالة جنون معادية لروسيا".

وقتل 21 شخصا وأصيب 37 آخرون بصاروخ "توشكا أو" مؤخرا، أطلقته قوات كييف على مدينتك دونيتسك.

المصدر: RT