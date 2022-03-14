دونيتسك: 20 قتيلا بينهم أطفال بصاروخ أوكراني من طراز "توتشكا أو"

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن 20 شخصا بينهم أطفال قتلوا وأصيب آخرون بجروح نتيجة هجوم شنته القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ "توتشكا-أو" على مدينة دونيتسك اليوم الاثنين.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين إن هناك أطفالا بين الذين لقوا مصرعهم بسبب سقوط حطام الصاروخ الأوكراني على المدينة.

وأضاف بوشيلين أن الصاروخ الأوكراني "توتشكا-أو" الذي تم اعتراضه فوق دونيتسك، كان عنقوديا.

وأفادت وزارة الصحة في دونيتسك بأنه بعد القصف تم نقل 18 مصابا إلى المستشفى.

ووصفت قوات دونيتسك استهداف دونيتسك بصاروخ "توتشكا-أو" بأنه عمل إرهابي، معتبرة أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخا لقصف دونيتسك من أجل الإبادة الجماعية للمدنيين.

المصدر: وكالات