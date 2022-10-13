"الغارديان": بوريل انتقد الدبلوماسيين الأوروبيين لبطء العمل

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل انتقد الدبلوماسيين الأوروبيين بشدة لبطء العمل وعدم الفاعلية.

ونقلت الصحيفة عن بوريل قوله، أثناء اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي: "أحيانا أعرف أكثر عما يحدث في مكان ما من خلال قراءة الصحف، وليس من تقاريركم".

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وأضاف: "يجب أن أكون الشخص الأكثر اطلاعا في العالم"، وحث السفراء على العمل بسرعة وإبلاغه عن كل الأحداث.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل في توقعاته بشأن أوكرانيا في فبراير الماضي، ولم يصدق معلومات الأمريكيين بشأن العمل العسكري الروسي الوشيك، قائلا: "اضطر للاعتراف بأن الأمريكيين هنا في بروكسل كانوا يقولون لنا "إنهم سيهاجمون"، ونحن كنا نرفض أن نثق بذلك".

المصدر: "الغارديان"