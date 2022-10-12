زيلينسكي يمدد العقوبات على شخصيات روسية وأوكرانية بارزة

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء مرسوما بتمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال الروس والأوكرانيين البارزين لـ10 سنوات إضافية.

وشملت العقوبات الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، ورجل الأعمال الأوكراني سيرغي كورتشينكو، ووزير الدفاع الأوكراني السابق نائب ورئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الروس بافل ليبيديف.

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وتنص العقوبات على تجميد حساباتهم البنكية والحجر على عقاراتهم وأي ممتلكات مسجلة بأسمائهم في الدوائر الرسمية بشكل مباشر أو غير مباشر.

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وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن هذه العقوبات جاءت على ضوء التعديلات الدستورية الجديدة وقد تصل إلى مصادرة ممتلكات المشمولين بها.

المصدر: تاس