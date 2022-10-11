بايدن يتعهد بتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة والمزيد من الصواريخ

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تعهّد بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطوّرة عقب الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.

إقرأ المزيد

وقال بيان للرئاسة الأميركية إن بايدن خلال محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي تعهّد بـ"مواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة".

كما شدّد الرئيس الأميركي، بحسب البيان، على "التزامه المستمرّ مع الحلفاء والشركاء مواصلة فرض تكاليف على روسيا ومحاسبتها".

بالمقابل، وصف الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر المكالمة التي أجراها مع بايدن بأنها "محادثة مثمرة"، مشيرا إلى أن "الدفاع الجوي هو حالياً الأولوية الأولى لتعاوننا الدفاعي".

وسبق للولايات المتّحدة أن تعهّدت بتزويد أوكرانيا بثماني بطاريات صواريخ أرض-جو متطوّرة من طراز "ناسامس"، اثنتان منها ستتسلّمهما القوات الأوكرانية في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة، والستة الأخرى في إطار حزمة مساعدات طويلة الأجل.

هذا، ويشار إلى أن هذه المنظومات الصاروخية تصنّعها شركتا رايثيون الأميركية وكونسبرغ النروجية.

وكانت ألمانيا قد تعهّدت هي الأخرى بتزويد أوكرانيا خلال أيام بمنظومة دفاعية من طراز "إيريس-تي" التي يصل مدى حمايتها 20 كيلومترا ارتفاعا و40 كيلومترا عرضا.

المصدر: ا ف ب