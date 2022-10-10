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بايدن يدين الضربة الصاروخية الروسية لأوكرانيا

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بايدن يدين الضربة الصاروخية الروسية لأوكرانيا
Gettyimages.ru
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أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الضربة الصاروخية الروسية للبنية التحتية العسكرية ومواقع الطاقة والاتصالات في أوكرانيا، وأكد أنها "ستعزز عزيمة واشنطن في دعم كييف".

وادعى أن الضربات استهدفت المرافق المدنية الأوكرانية وتسببت بمقتل وجرح المدنيين ووصف العمليات العسكرية في أوكرانيا بالوحشية وغير الشرعية.

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وأكد على أن واشنطن وحلفاءها سيبذلون كل ما بوسعهم لمضاعفة العقوبات ضد روسيا وضد الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا وسيقدمون لأوكرانيا كل ما تحتاجه من دعم.

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يذكر أن القوات الجوية الفضائية الروسية، وجهت صباح اليوم ضربة صاروخية مكثفة لمواقع البنى التحتية للطاقة والاتصالات ومقار القيادات الأمنية والعسكرية في خمس مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف.

وجاءت الضربة الروسية ردّا على العمل الإرهابي الذي نظمته ونفذته استخبارات نظام كييف مؤخرا واستهدف جسر القرم الحيوي في روسيا.

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وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة أعقبت الضربة، أن الرد الروسي المقبل سيكون "أشد وقعا" إن أقدم نظام كييف على أي عمل إرهابي يطال روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

 

 

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