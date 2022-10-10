بلينكن يطمئن نظيره الأوكراني على استمرار المساعدات الأمريكية

طمأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الأوكراني دميتري كوليبا على استمرار واشنطن في تقديم المساعدات العسكرية والمادية لنظام كييف "حتى تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها".

وكتب بلينكن على "تويتر": "لقد تحدثت للتو مع دميتري كوليبا لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في أعقاب الضربات الروسية هذا الصباح. سنواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي لن تتوقف حتى تتمكن أوكرانيا من حماية نفسها والعناية بشعبها".

يذكر أن القوات الجوية الفضائية الروسية، قد وجهت صباح اليوم ضربة صاروخية مكثفة لمواقع البنى التحتية للطاقة والاتصالات ومقار القيادات الأمنية والعسكرية في خمس مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف.

وجاءت الضربة الروسية ردّا على العمل الإرهابي الذي نظمته ونفذته استخبارات نظام كييف مؤخرا واستهدف جسر القرم الحيوي في روسيا.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة أعقبت الضربة، أن الرد الروسي المقبل سيكون "أشد وقعا" إن أقدم نظام كييف على أي عمل إرهابي يطال روسيا.

المصدر: نوفوستي