الدفاع الروسية تعرض كيف تصدت قوات الإنزال الجوي لهجوم 25 عربة مصفحة أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو ظهر فيه كيف تصدت قوات الإنزال الجوي الروسية( قوات المظليين)، لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم: " قامت القوات المسلحة الأوكرانية، على شكل سريتين من الوحدات الميكانيكية، مدعومة بتسع دبابات و 16 عربة قتال مصفحة، بمحاولة هجوم فاشلة على مواقع الجيش الروسي".

وذكرت الوزارة، أنه تم كشف خطة الجيش الأوكراني في الوقت المناسب، بواسطة الاستطلاع الجوي بطائرات بدون طيار.

وخلال القتال، تمكن المظليون الروس من القضاء على أكثر من 120 عسكريا من قوات العدو وكذلك تدمير العديد من العربات المدرعة والسيارات المصفحة.

وتمكن العسكريون الروس، خلال هذه المعركة من اغتنام بعض المدرعات الأوكرانية.

وفي اللقطات، ظهر طابور المدرعات الأوكرانية وهي منتشرة في الميدان، وتحاول إطلاق النار أثناء تنقلاتها. وظهرت اللقطات أيضا، تمت إصابة الآليات الأوكرانية بالقذائف الروسية.

المصدر: نوفوستي