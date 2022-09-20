الخارجية الروسية تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا "غير مقبول"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في لقاء مع السفير الفرنسي لدى روسيا بيير ليفي، بضرورة رفع العقوبات غير القانونية، مؤكدا أنه غير مقبول إرسال أسلحة غربية لكييف.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية: "تمت الإشارة إلى ضرورة رفع العقوبات غير القانونية عن منتجي الحبوب والأسمدة الروس، وكذلك إزالة جميع العقبات التي تحول دون تشبع أسواق الدول النامية من أجل منع حدوث عواقب إنسانية وخيمة".

وشدد بيان الوزارة على أن، "الاهتمام يتركز على عدم قبول إرسال مزيد من الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بما في ذلك الفرنسية التي يستخدمها نظام كييف لقصف المنشآت المدنية والبنية التحتية ومحطة زابوروجيه النووية".

وجرى الاجتماع بين غروشكو وليفي يوم الثلاثاء، حيث قدم الجانب الروسي تقييما أساسيا لحالة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا.

المصدر: نوفوستي