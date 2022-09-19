وزير الداخلية البولندي يأمر بتشديد قيود دخول الروس للبلاد

أصدر رئيس وزارة الشؤون الداخلية في بولندا ماريوس كامينسكي، قرارا بتشديد قيود دخول الروس إلى البلاد.

وكتب الوزير على "تويتر": "لقد وقعت اليوم أمرا يشدد القيود على دخول المواطنين الروس إلى بولندا، وهذا نتيجة لاتفاقيات مشتركة بين بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا".

وفي وقت سابق، أعلنت دول البلطيق وبولندا فرض حظر على دخول مواطني روسيا وبيلاروس، بتأشيرات شنغن الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتبارا من 19 سبتمبر، باستثناء سائقي الشاحنات والدبلوماسيين والذين يعبرون الحدود لأسباب إنسانية والمنشقين.

المصدر: تاس