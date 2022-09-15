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السفير السوري لدى روسيا يستقبل وزيرة خارجية دونيتسك في مقر السفارة بموسكو

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السفير السوري لدى روسيا يستقبل وزيرة خارجية دونيتسك في مقر السفارة بموسكو
Globallookpress Emile Alain Ducke
وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفنا
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التقت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفنا مع السفير السوري لدى روسيا رياض حداد في مقر السفارة السورية في موسكو وبحثوا مجالات التعاون الثنائية بين البلدين.

وأعربت نيكونوروفنا خلال الاجتماع عن الشكر والامتنان للشعب السوري وقيادته على الموقف الداعم لجمهورية دونيتسك الشعبية في دفاعها عن شعبها الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من قبل القوات العنصرية الأوكرانية والذي توج بقرار سورية الشجاع بالاعتراف باستقلال وسيادة بلادها.

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وأكدت نيكونوروفنا أن الشعب الصامد في جمهورية دونيتسك الشعبية يرغب بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية والثقافية مع الشعب السوري.

ومن جانبه أكد حداد على أن سوريا كانت دوما ولا تزال تقف على الجانب الصحيح من التاريخ وعبرت عن دعمها الكامل للعملية العسكرية الروسية الهادفة لحماية الشعب في دونباس منذ الأيام الأولى لانطلاقها.

وعبر حداد عن استعداد الجانب السوري لإقامة العلاقات الثنائية القائمة على تلبية طموحات شعبي البلدين في شتى المجالات.

المصدر: سانا

 

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