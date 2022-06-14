المقداد يعرب عن استعداد سوريا للتعاون مع جمهورية دونيتسك

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اجتماع في دمشق مع مندوبة جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، عن استعداد سوريا للتعاون مع جمهورية دونيتسك.

وذكرت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية يوم الثلاثاء، أنه "كجزء من الزيارة الرسمية لوفد جمهورية دونيتسك الشعبية إلى دمشق، عقد اجتماع للمندوبين من دونيتسك مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد اليوم.. ولفت وزير خارجية الجمهورية العربية السورية إلى أوجه الشبه في مصير شعبي دونباس وسوريا، وأدان سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة ويصبحون شركاء في الجرائم في دونباس.. وأعرب السيد المقداد أيضا عن الاستعداد للتعاون بين الدولتين والتنمية الشاملة للعلاقات مع دونباس".

ووفقا للوزارة، فإن الطرفين "توصلا إلى استنتاج متبادل حول وجود إمكانات كبيرة لتطوير مجالات التعاون الثنائي.. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ خطوات مشتركة لإقامة تفاعل مباشر بين الجمهوريتين في مجال حماية مصالح المواطنين، وكذلك في مجال الاقتصاد والثقافة والعلوم، ومجالات أخرى".

وأعلنت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية يوم الاثنين، عن وصول وفد من الجمهورية برئاسة ناتاليا نيكونوروفا إلى سوريا. كما ضم الوفد النائب الأول لرئيس إدارة رئيس الجمهورية غينادي ليبيد، ونائب رئيس مجلس الشعب في الجمهورية سيرغي بروكوبينكو، ونائب مجلس الشعب فاليري سكوروخودوف. وفي 6 يونيو، وصل وفد من دونيتسك برئاسة وزير الثقافة إلى دمشق، وفي اجتماع مع الجانب السوري، تمت مناقشة إمكانيات تنفيذ زيارات وجولات متبادلة للتجمعات الإبداعية في دونباس وسوريا وعقد فعاليات مشتركة.

المصدر: تاس