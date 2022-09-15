البنتاغون يوافق على تزويد كييف بـ 1800 منظومة "جافلين"

أعلن البنتاعون يوم الخميس، أن واشنطن وقعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لشركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

ووفقا لبيان البنتاغون: "وقع الجيش عقدا قيمته 311 مليون دولار لشركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأمريكيتين لصناعة أكثر من 1800 منظومة جافلين المضادة للدبابات".

وأضافت الوزارة أن "العقد هو جزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية، ويشمل شحنات للقوات الأوكرانية والجيش الأمريكي وشركاء دوليين".

وكان قد أعلن البنتاغون في وقت سابق، عن أن الصفقة المذكورة موجهة لتزويد الأردن وليتوانيا بشحنة المنظومات.

المصدر: نوفوستي