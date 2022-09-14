الشيوخ الأمريكي يقرّ مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 4.5 مليار دولار

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 4.5 مليار دولار، رغم التوتر الحاصل في العلاقات مع الصين على خلفية تايوان.

بالإضافة إلى المساعدات العسكرية، ينص مشروع القانون على توفير ضمانات قروض لتايوان للمشتريات العسكرية بمبلغ يصل إلى ملياري دولار، ومنح تايوان صفة "حليف رئيسي للولايات المتحدة" خارج الناتو.

وقال رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش: "بينما تكثف الصين خطاب التهديد والعدوان العسكري، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز دفاع تايوان عن النفس قبل فوات الأوان، بما في ذلك برنامج التمويل العسكري الأجنبي لتايوان، حيث سيعمل هذا البرنامج على تسريع إعادة الهيكلة العسكرية في تايوان وتكثيف تدريب الجيش التايواني".

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد تايوان بالأسلحة اللازمة لمواجهة التهديد الصيني.

المصدر: وكالات