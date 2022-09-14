الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تبحث تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا، تشمل تصنيفها "دولة راعية للإرهاب".

ونقلت تاس عن برايس قوله: "نعتقد أن هناك المزيد من الأساليب التي يمكننا استخدامها للتأثير على الاقتصاد الروسي والحكومة الروسية، وفرض عقوبات رادعة بينها تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلن بايدن رفضه قرار تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب".

يذكر أن روسيا كانت قد حذرت واشنطن على أرفع المستويات، من أن أي محاولة لتصنيفها "دولة راعية للإرهاب"، ستعني قطع العلاقات مع واشنطن.

المصدر: تاس