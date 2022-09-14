أمير قطر يؤيد مساعي ماكرون للحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن تأييد الدوحة مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال بن حمد لمجلة "لو بوينت" الفرنسية: "كثيرا ما نتحدث مع الرئيس ماكرون وأنا أعلم بمساعيه لإنهاء هذه الأزمة، من الضروري أن يتفاوض شخص ما مع الجانبين لمحاولة تقريب المواقف".

وأضاف: "يجب أن ندعم هذه المفاوضات. الرئيس ماكرون يفعل الشيء الصحيح من خلال القيام بذلك".

وأشار إلى أنه "من الضروري وضع حد للأزمة في أوكرانيا".

المصدر: تاس