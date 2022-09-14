 
مباشر

أمير قطر يؤيد مساعي ماكرون للحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

أمير قطر يؤيد مساعي ماكرون للحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tszp

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن تأييد الدوحة مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال بن حمد لمجلة "لو بوينت" الفرنسية: "كثيرا ما نتحدث مع الرئيس ماكرون وأنا أعلم بمساعيه لإنهاء هذه الأزمة، من الضروري أن يتفاوض شخص ما مع الجانبين لمحاولة تقريب المواقف".

وأضاف: "يجب أن ندعم هذه المفاوضات. الرئيس ماكرون يفعل الشيء الصحيح من خلال القيام بذلك".

وأشار إلى أنه "من الضروري وضع حد للأزمة في أوكرانيا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا