هل أصبح بوتين رئيسا لليونان؟

صرح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، موجها حديثه للشعب اليوناني بأن عليه "توجيه فواتير الأسعار المرتفعة لمن تسبب بها، إلى بوتين".

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه رئيس الوزراء مؤخرا، قال فيه إن المجتمع اليوناني الآن يسوده الخوف من احتمال ارتفاع الأسعار، ما سيقلل من دخل المواطنين.

وتابع: "يجب أن نستعد لشتاء صعب للغاية. لكن يجب علينا أيضا ألا نسمح للمجرم أن يبتز ضحاياه، وألا نسمح للاستياء بأن يعمينا عن رؤية من يتحمل المسؤولية الداخلية عن الهجمات الخارجية. لذلك يتعين إعادة الفواتير لارتفاع الأسعار لمن تسبب بها، إلى بوتين".

وجاء تعليق المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي متهكما، حيث وجه أحد المستخدمين سؤالا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: " السيد فلاديمير بوتين، لقد طالبنا بالأمس رئيس وزرائنا، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بإرسال فواتير الكهرباء إليك. سؤالي إليك هو: هل أصبحت رئيسا لليونان؟"

وكانت الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، قد بدأت في فرض عقوبات ضد روسيا، لا سيما على شراء موارد الطاقة، وهو ما تسبب في موجة تضخم وغلاء في أسعار الكهرباء في عموم القارة الأوروبية.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وستوجه العقوبات الغربية ضد روسيا ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي