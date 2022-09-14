سلطات مقاطعة خاركوف: القوات الأوكرانية تطلق النار على المدنيين وتتهم روسيا

أعلنت إدارة مقاطعة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق النار على المدنيين وتتهم روسيا في ذلك.

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وأفاد فيتالي غانتشيف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية الإقليمية في تصريح تلفزيوني بأن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق النار على سكان منطقة خاركوف، وتلقي باللوم عن جرائم القتل والنهب المستمرة في الأراضي التي تحتلها القوات المسلحة الأوكرانية على روسيا.

وقال غانتشيف بهذا الشأن: تصل إلينا معلومات تفيد بأن أشياء قاسية للغاية تحدث هناك الآن، ويتم إطلاق النار على الناس حرفيا، والنهب يزدهر، لكن كل هذا يظهر لاحقا في وسائل الإعلام، كما لو أن القوات الروسية هي التي تقتل وتسلب وهي تتراجع".

المصدر: تاس