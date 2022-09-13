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الكرملين: ممارسات العسكريين الأوكرانيين في ضواحي خاركوف شائنة

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الكرملين: ممارسات العسكريين الأوكرانيين في ضواحي خاركوف شائنة
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجانب الأوكراني وفق المعلومات المتوفرة ينفذ العديد من الإجراءات العقابية في منطقة خاركوف، واصفا إياها بالشائنة.

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وأفاد بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد اليوم معلمون روس في منطقة خاركوف، مؤكدا صحة تصريح وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف بهذا الشأن. وأضاف: "أما سكان منطقة خاركوف فتقع هناك بالفعل، وفق المعلومات الموجودة، العديد من العمليات العقابية التي لا تقاس بأي من الأطر، ويتم تعذيب الناس وإلى آخره. إنه، بالطبع، أمر شائن، والعملية العسكرية الخاصة لا تزال مستمرة".

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة التعليم الروسية، سابقا، بأن كل المعلمين الروس المتواجدين في المناطق المحررة بدونباس، آمنون، مشيرا إلى أن مدارس منطقة خاركوف يعمل فيها ابتداء من 1 سبتمبر الجاري معلمون محليون.

المصدر: نوفوستي

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