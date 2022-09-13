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واشنطن لا تملك أدلة على استخدام روسيا مسيّرات إيرانية في أوكرانيا

أخبار العالم

واشنطن لا تملك أدلة على استخدام روسيا مسيّرات إيرانية في أوكرانيا
RT
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أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن السلطات الأمريكية تعجز عن تأكيد تقارير تدعي استخدام روسيا مسيرات إيرانية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف رايدر لقد اطلعنا على تقارير إعلامية وتعليقات من مسؤولين أوكرانيين تفيد باستخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا لكن ليس لدينا أي معلومات تؤكد هذه التقارير.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت مقالا في أغسطس زعم أن إيران تزود روسيا بمسيراتها، وفي وقت لاحق أدلى ممثلو الإدارة الأمريكية ببيانات مماثلة.

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من جهته وصف دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين هذه المعلومات بالفارغة، وعلق في وقت سابق على مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" بأن هذه الصحيفة باتت تنشر الكثير من التقارير الكاذبة.

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وأكد على أن العلاقات الروسية الإيرانية تتطور بشكل ديناميكي وستستمر في التطور.

المصدر: وكالات

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