صرح فلاديمير روغوف رئيس جمعية "نحن مع روسيا" بأنه ليس هنالك حاجة لنزع السلاح من محيط محطة زابوروجيه النووية بل يجب فرض عقوبات على من يقوم بقصف المنطقة.

وأضاف في تعليق له على تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الذي نشر الثلاثاء، أن نزع السلاح من محيط المحطة سيدفع القوات الأوكرانية إلى احتلالها وقصف المدن المحيطة من داخلها.

وطالب بضرورة ضمان التهدئة في محيط المحطة وفرض عقوبات رادعة على من يطلق النار باتجاهها.

المصدر: تاس