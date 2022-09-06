بيسكوف: "غازبروم" ستتوجه لمشترين آخرين بعد رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون محاولات وتوجهات غازبروم أكثر نحو إيجاد مشترين آخرين.

وأضاف بيسكوف أنه بعد رفض أوروبا للغاز الروسي، ستكون توجهات غازبروم أكثر نشاطا لإيجاد مشترين بدلاء، لكن سيكون من الضروري أيضا دراسة كيفية تعويض الكميات المتراجعة".

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وتابع قائلا: "كلما قلّ الغاز المباع إلى الغرب، زادت توجهات بائعي الغاز لدينا أي شركة غازبروم، للعثور على مشترين بديلين. وهذا أمر طبيعي تماما ".

المصدر: نوفوستي