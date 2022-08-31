زيلينسكي: أوكرانيا ستنضم إلى اتفاقيات التجارة والعبور الأوروبية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن كييف ستنضم إلى اتفاقيات التجارة والعبور مع الاتحاد الأوروبي.

وصرح زيلينسكي بأن هذه الخطوة هي التنفيذ الفعلي لنظام "بدون تأشيرة" الجمركي مع الدول الأوروبية.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه وقع وثائق بشأن انضمام البلاد إلى الاتفاقيات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الشكلية في تجارة السلع وإجراءات العبور المشترك مع الدول الأوروبية.

وقال: "اليوم، عمل البرلمان الأوكراني بشكل فعال للغاية ودعم على وجه الخصوص العديد من القوانين المهمة والوثائق المصدقة التي تقربنا من الاتحاد الأوروبي.. لقد وقعت للتو على وثائق الانضمام إلى اتفاقية تيسير الإجراءات الشكلية في التجارة في السلع واتفاقية إجراءات العبور المشتركة".

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال قد أفاد في 25 أغسطس بأن اللجنة المشتركة لاتفاقيات تيسير الإجراءات الشكلية في تجارة السلع وإجراءات العبور المشتركة دعت أوكرانيا رسميا للانضمام إلى هذه الوثائق اعتبارا من 1 أكتوبر.

وأوضح شميهال أن هذا من شأنه تسريع حركة البضائع بين أوكرانيا والدول الأوروبية الأخرى، وتقليل الإجراءات الجمركية أثناء تخليص البضائع عند المعابر الحدودية، وتبادل البيانات بين سلطات الجمارك في الوقت الفعلي تقريبا.

المصدر: "تاس"