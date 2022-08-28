"التايمز": تراجع نسبة البريطانيين المؤيدين للعقوبات ضد روسيا على وقع غلاء المعيشة

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بتراجع تأييد البريطانيين فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وسط الارتفاع الحاد لفواتير الكهرباء والطاقة وغلاء المعيشة الناجم عن العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة "YouGov" أن 48% أيدوا في مارس الماضي فرض عقوبات جديدة على موسكو، حتى لو اضطروا لدفع المزيد من أجل الكهرباء، ومعارضة 38% من المستطلعين، فيما صار 45% يعارضون العقوبات، و38% يؤيدونها.

كما أظهر الاستطلاع أن 42% من المستطلعين يؤيدون فرض عقوبات جديدة على روسيا ونفس العدد يرفضون، حتى إذا أدى ذلك إلى زيادة كلفة المعيشة.

وفي مارس، كانت الفجوة بين المجموعتين أكثر من 20% وتجاوز عدد معارضي العقوبات 44% وبلغ عدد مؤيديها 41%.

المصدر: تاس