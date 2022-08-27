قوات المظليين الروس تمنع اختراقا للجيش الأوكراني في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات من القوات المحمولة جوا الروسية تمكنت من وقف محاولة من قبل الجيش الأوكراني لاختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ.

وأضافت الوزارة: "حاولت فصائل من القوميين المتعصبين الأوكرانيين، اختراق الجبهة في اتجاه نيكولاييف- كريفوي روغ، وساندتها في ذلك وحدات المشاة الآلية المسلحة بالعربات القتالية، لكن عناصر القوات المحمولة جوا الروسية تمكنوا من التصدي لها ومنعها من التقدم".

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وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية، قامت باستخدام المدفعية والمدافع الرشاشة الثقيلة والمنظومات الصاروخية المضادة للدبابات وقاذفات القنابل وكذلك الأسلحة النارية الفردية التقليدية، خلال التصدي للاقتحام الأوكراني.

وبشكل إجمالي أسفرت هذه المواجهة، عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من القوات المسلحة الأوكرانية وتم تدمير أكثر من خمس قطع من المعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي