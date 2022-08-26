البنتاغون: المسؤولون الأوكرانيون لا يعرفون بالضبط مصير الأسلحة الأمريكية الموردة لبلادهم

قال شون أودونيل القائم بأعمال المفتش العام بالبنتاغون، إن المسؤولين الأوكرانيين لا يعرفون بالضبط مصير الأسلحة والمعدات الحربية الموردة من الولايات المتحدة إلى بلادهم.

وأشار المسؤول الأمريكي في مقابلة مع "بلومبرغ" إلى أنه، يجب القيام بجرد وتدقيق لمنظومة تتبع حركة الأسلحة الأمريكية داخل أوكرانيا، لأن الجانب الأوكراني يعتمد على نظام "الإيصالات الورقية" خلال متابعة وجرد هذه الأسلحة.

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وأضاف شون أودونيل: "وهذه عبارة عن وثائق ورقية لا أكثر. وعلى الأغلب لا يعرف المسؤولون في أوكرانيا بالضبط أين ستنتهي المعدات التي تصل إلى البلاد".

وأشار أودونيل إلى أن سوء حفظ السجلات كان له تأثير سلبي على تحقيقات البنتاغون في العراق وأفغانستان.

وتابع ممثل البنتاغون القول إن الموظفين المسؤولين في الناتو، على ثقة من وجود مستويات كافية من الأمان خلال نقل هذه الأسلحة. وقال: "بقدر ما يمكننا الحكم الآن، يقوم الأوكرانيون باستخدام كل ما يجب أن يطلق النار أو ينفجر، بشكل كامل".

ووفقا له، يعتزم مكتبه كذلك دراسة اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والناتو، وفعالية تدريب العسكريين الأوكرانيين، واحتمال بيع المعدات القتالية في السوق السوداء.

المصدر: نوفوستي