البنتاغون يكشف عن تفاصيل حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة المساعدات الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مصممة لتستمر على المديين المتوسط ​​والطويل.

وقالت وزارة الدفاع: "الإعلان يمثل بداية عملية التعاقد لتزويد أوكرانيا بقدرة إضافية ذات أولوية على المدى المتوسط ​​إلى الطويل".

ويشير التقرير إلى أن الحديث يدور حول "استثمارات متعددة السنوات" لتعزيز القوات المسلحة لنظام كييف، وأن الحجم الإجمالي للمساعدات العسكرية منذ يناير 2021 بلغ 13.5 مليار دولار.

وتشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، التي أعلن عنها بايدن يوم الأربعاء، ستة أنظمة دفاع جوي من طراز "سام"، والتي سيتم توفيرها بالإضافة إلى النظامين اللذين أعلنتهما واشنطن في وقت سابق.

واضافة إلى ذلك، ستتلقى أوكرانيا 245 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، و65 ألف قذيفة هاون من عيار 120 ملم، ورادارات "U24" المضادة للمدفعية، ونظام "UAS" المضاد للطائرات المسيرة، ومعدات دعم، ومعدات مضادة للطائرات المسيرة من طراز "Vampire"، وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، وأموال للتدريب العسكري والدعم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا، وستسمح الحزمة الجديدة لكييف، بالحصول على أنظمة دفاعات جوية وأنظمة مدفعية وذخيرة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ورادارات دفاع ذات مدى طويل".

المصدر: نوفوستي