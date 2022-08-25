موسكو تأمل في تحقيق عادل بالاعتداء على مواطنة روسية في قبرص

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الخارجية الروسية تتوقع أن تجري السلطات القبرصية تحقيقا شاملا في اعتداء مواطن أوكراني على سيدة روسية في قبرص.

ونقل موقع وزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا: نأمل أن تجري السلطات القبرصية تحقيقا شاملا وموضوعيا ونزيها في هذا الاعتداء.

وأضافت أن وزارة الخارجية الروسية تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتداء في لارنكا على ليودميلا تشويكوفا إحدى المشاركات في مسيرة للسيارات تحت رعاية المجلس التنسيقي للمواطنين الروس في قبرص.

وأضافت: "انضمت وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في قبرص إلى المراقبة النشطة للتحقيق في الحادث الذي يتخطى التهديدات العادية، على خلفية الخطاب المعادي لروسيا في الغرب".





المصدر: نوفوستي