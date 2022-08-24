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جونسون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بريطانية جديدة لأوكرانيا

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جونسون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بريطانية جديدة لأوكرانيا
Legion-Media Kyle Heller / Avalon
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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كشف مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن قدمت 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) على شكل مساعدات مالية وعسكرية إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن جونسون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) تشمل 200 طائرة بدون طيار وذخيرة. كما ستزود بريطانيا أوكرانيا بـ 850 طائرة من دون طيار من طراز Black Hornet.

ووصل جونسون اليوم الأربعاء إلى كييف في زيارة بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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