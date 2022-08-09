القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ "غراد"

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار بأن لقوات الأوكرانية أطلقت اليوم الثلاثاء ستة صواريخ "غراد" على دونيتسك.

وجاء في بيان المكتب: ""تم إطلاق 6 صواريخ من طراز BM-21 Grad MLRS من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 6:17 صباح اليوم باتجاه مقاطعتي كييف وكويبيشيفسكي في دونيتسك".

كما أنه في الساعة 06.04 تم استهداف منطقة دونيتسك بست قذائف من عيار 152 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، مساء أمس الاثنين، أطلقت القوات الأوكرانية أربع قذائف من عيار 152 ملم على سبارتاك في دونيتسك.

في سياق متصل وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات للقوات الأوكرانية بانتهاكها القوانين الدولية والعسكرية حيث تبين للمنظمة أنها تنشر الأسلحة والمعدات في مدارس ومستشفيات المدن وتعرض للخطر حياة السكان المدنيين.

المصدر: نوفوستي