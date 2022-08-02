مرتزق بإجازة مدفوعة.. زيلينسكي يغير قواعد خدمة الأجانب في القوات الأوكرانية

قالت صحيفة "الجريدة القانونية – القضائية"، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، غير الأحكام المتعلقة بخدمة الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في القوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا للقواعد الجديدة، بات عند رفع دعوى جنائية، من الممكن وقف المرتزق عن الخدمة لمدة لا تزيد على شهرين.

وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئيس أوكرانيا: "خلال مدة سريان الفترة الخاصة للأفراد العسكريين، يجوز بطلب منهم تمديد فترة الخدمة العسكرية بموجب عقد جديد لمدة سنة إلى عشر سنوات، ولكن شرط أن لا يتجاوز الحد الأقصى لسن الخدمة العسكرية".

ويحق للعسكري الأجنبي المتطوع الذي لا يحمل الجنسية الأوكرانية الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر وبدل علاج طبي. وسيكون من الممكن استدعاء أجنبي أو شخص عديم الجنسية، من الإجازة فقط عند إعلان التعبئة أو تطبيق الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ.

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في أوائل مارس، أعلن زيلينسكي أن 16000 من المرتزقة الأجانب يقدمون للقتال في أوكرانيا.

بدورها، أفادت وزارة الدفاع الروسية في منتصف يوليو، بأن حوالي 7.1 ألف شخص من 60 دولة قدموا إلى أوكرانيا للقتال، لكن عددهم انخفض لاحقا إلى حوالي 2.7 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي