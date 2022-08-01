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مصدر أمني: أكثر من 3 ملايين لاجئ وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس

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مصدر أمني: أكثر من 3 ملايين لاجئ وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس
Sputnik
أطفال أوكرانيون، تامبوف، روسيا
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أعلن مصدر في هيئة الأمن الروسية أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا ودونباس، تجاوز 3 ملايين شخص.

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ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "وفق المعلومات الأخيرة فقد عبر أكثر من 3 ملايين شخص بمن فيهم 478 ألف طفل الحدود الروسية. ونصفهم هم مواطنو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

ويتواجد في نقاط الإقامة المؤقتة في الأراضي الروسية حاليا أكثر من 33 ألف شخص بمن فيهم 11 ألف طفل. وتقدم الهيئات الروسية لهم المساعدات النفسية والقانونية والطبية الضرورية. ووفق قرار الحكومة الروسية يحصل القادمون على مساعدة مالية بمقدار 10 آلاف روبل. ويبلغ إجمالي هذه المساعدات 5,3 مليار روبل.

المصدر: تاس

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