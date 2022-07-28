"تاس": أكثر من 2.9 مليون لاجئ وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا ودونباس

تجاوز عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس 2,9 مليون شخص، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمات الطوارئ اليوم الخميس.

وقال المصدر إن "عدد اللاجئين، حسب أحدث البيانات، تجاوز 2.9 مليون شخص، بمن فيهم ما يقرب من 464 ألف طفل. ونصف النازحين هم من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وبموجب قرار للحكومة الروسية، يحصل كل لاجئ على مبلغ قدره 10 آلاف روبل كمساعدة مادية. إضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من 256 ألف شخص مدفوعات مماثلة في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي تضررت من الأعمال القتالية.

المصدر: "تاس"