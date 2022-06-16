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لافروف: روسيا لم تجتاح أوكرانيا

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لافروف: روسيا لم تجتاح أوكرانيا
Sputnik Russian Foreign Ministry
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لم تجتاح أوكرانيا، لكنها أطلقت عمليتها الخاصة "لعدم وجود أي خيار آخر أمامها".

وقال لافروف في تصريح لقناة "بي بي سي" البريطانية: "نحن لم نجتاح أوكرانيا. وأعلنا العملية العسكرية الخاصة عندما لم تبق لدينا أي طريقة أخرى لنوضح للغرب أنه يقوم بأنشطة إجرامية من خلال جر أوكرانيا إلى الناتو ورعايته لنظام النازيين الجدد، الذي أعلن رئيسه في سبتمبر 2021 أنه إذا كان أحد في أوكرانيا يشعر بأنه روسي ليرحل إلى روسيا".

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وأضاف لافروف أنه "لم يكن خيار آخر" لدى روسيا، وأنها قد "فسرت ذلك مرارا وتكرار".

وأشار إلى أن "النظام الأوكراني يهاجم الآن بأسلحتكم الغربية السكان المسالمين والمدن مثلما قاموا به في 2014 عندما وصل الانقلابيون إلى السلطة، وعندما قصفوا وسط لوغانسك من الطائرات وأحرقوا 50 شخصا في أوديسا. هل يتذكر أحد عن ذلك الآن؟".

وأكد: "لم نهاجم أحدا. الهجمات كانت على الروس في أوكرانيا".

المصدر: تاس

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