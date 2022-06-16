نيبينزيا: الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين في دونباس اليوم

أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن ممارسات الاتحاد الأوروبي وصلت إلى درجة أن الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين في دونباس شرقي أوكرانيا اليوم.

وقال نيبينزيا متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن إن "بروكسل، من خلال صندوق السلام الأوروبي، الأمر الذي يبدو في حد ذاته تجديفا، قد زودت بالفعل القوات المسلحة الأوكرانية والقوميين الأوكرانيين بأسلحة فتاكة بقيمة 2 مليار دولار، دون احتساب الإمدادات العسكرية الفردية من خلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويواصل الاتحاد الأوروبي ضخ المنتجات العسكرية لأوكرانيا، متجاهلا جميع قواعده الخاصة بمراقبة الصادرات، الثابتة في الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تعريف القواعد المشتركة لمراقبة الصادرات من التقنيات والمعدات العسكرية".

وشدد على أنه "وصل الأمر إلى درجة أن الأسلحة الأوروبية تقتل اليوم" المدنيين.

وأضاف: "خلال تفجير دونيتسك الأخير، الذي أودى بحياة ستة أشخاص بينهم طفل، تم استخدام ذخائر عنقودية تحمل علامات عدد من الدول الأوروبية، على الرغم من حقيقة أنها أعلنت في السابق تخلصها بالكامل من مثل هذه القذائف".

وفي وقت سابق، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تزويد الجيش الأوكراني بستة مدافع هاوتزر Caesar ذاتية الحركة من عيار 155.

المصدر: RT