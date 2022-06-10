ترامب ينتقد "لجنة 6 يناير"

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منشورات عدة منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social، انتقد فيها لجنة الكونغرس التي تحقق في التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

وكتب ترامب: "ترفض اللجنة غير المنتخبة من المخادعين السياسيين الاستماع إلى أي من الشهود والإفادات الإيجابية العديدة، وترفض الحديث عن الاحتيال الانتخابي والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع، وقررت استخدام صانع أفلام وثائقية من Fake News ABC.. بلدنا في مشكلة كبيرة".

واعتبر ترامب أن المدعي العام السابق ويليام "كان مدعيا عاما ضعيفا وخائفا"، وإن ابنته إيفانكا ترامب "لم تشارك في النظر في نتائج الانتخابات أو دراستها".

وأضاف: "ما يسمى بالهجوم على الكابيتول، لم أتسبب به بل كان بسبب انتخابات مزورة ومسروقة، وأنا لم أقل، أو حتى أفكر في أن أقول، "أشنقوا مايك بنس". هذه إما قصة مختلقة من قبل شخص يتطلع إلى أن يصبح مشهورا، أو أخبار مزيفة".

المصدر: Axios