جنرال أمريكي يدعو لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف

دعا النائب السابق لقائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي، إلى الاستئناف السريع للمفاوضات الروسية الأوكرانية.

وقال تويتي: "كلما طال الصراع، سيصبح موقف أوكرانيا أضعف في المفاوضات المستقبلية. إذا لم يكن لديها ما تقدمه، فقد ينتهي بها الأمر بخسارة أكثر مما خططت له".

وأشار إلى أن الجيش الروسي في أوكرانيا يتمتع "بقوة قتالية كبيرة"، والتي لا يمتلكها الجانب الأوكراني.

وأعلن الكرملين في وقت سابق أن موسكو عبرت بوضوح عن مطالبها لحل النزاع الأوكراني، وكييف تعرفها بشكل جيد، ولكنها "تجمد" المفاوضات.

المصدر: RT