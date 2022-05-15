 
مباشر

سيناتور روسي: الشروط الأمريكية للمفاوضات بين موسكو وكييف غير مقبولة

أخبار روسيا

سيناتور روسي: الشروط الأمريكية للمفاوضات بين موسكو وكييف غير مقبولة
Globallookpress
فلاديمير دجاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الشيوخ الروسي للشؤون الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0w2

أكد السيناتور فلاديمير دجاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الشيوخ الروسي للشؤون الدولية، أن شروط واشنطن لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا غير مقبولة بالنسبة لموسكو.

وفي معرض تعليقه على كشف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن الضغوط الأمريكية المشروطة للتفاوض بين موسكو وكييف، قال دجاباروف في منشور على قناته عبر "تيليغرام": "ولا أي شرط من الشروط التي اقترحها الأمريكيون مقبول بالنسبة لروسيا".

إقرأ المزيد
السفير الروسي لدى واشنطن: نقول للأمريكيين بحزم إن روسيا لن تتراجع أبدا في أوكرانيا
السفير الروسي لدى واشنطن: نقول للأمريكيين بحزم إن روسيا لن تتراجع أبدا في أوكرانيا

وكان أنطونوف أعلن أن واشنطن طرحت 3 شروط لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف وهي: وقف الأعمال القتالية، وسحب القوات الروسية إلى ما وراء الخط حتى 24 فبراير، وتوبة روسيا".

 

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا