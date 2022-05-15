سيناتور روسي: الشروط الأمريكية للمفاوضات بين موسكو وكييف غير مقبولة

أكد السيناتور فلاديمير دجاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الشيوخ الروسي للشؤون الدولية، أن شروط واشنطن لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا غير مقبولة بالنسبة لموسكو.

وفي معرض تعليقه على كشف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عن الضغوط الأمريكية المشروطة للتفاوض بين موسكو وكييف، قال دجاباروف في منشور على قناته عبر "تيليغرام": "ولا أي شرط من الشروط التي اقترحها الأمريكيون مقبول بالنسبة لروسيا".

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وكان أنطونوف أعلن أن واشنطن طرحت 3 شروط لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف وهي: وقف الأعمال القتالية، وسحب القوات الروسية إلى ما وراء الخط حتى 24 فبراير، وتوبة روسيا".

المصدر: "نوفوستي"