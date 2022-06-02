سويسرا تحدد شروطا جديدا لمنح الإقامة الخاصة للاجئين الأوكرانيين

أعلنت سويسرا أنها تعتزم إلغاء حالة الحماية الخاصة باللاجئين الأوكرانيين "S"، والتي تمنحهم الحق في العمل ولم الشمل ووضع أطفالهم في المدرسة، في حال عادوا إلى أوكرانيا لفترة طويلة.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة الحكومية الخاصة بالهجرة: "أكدت الهيئة أنه يمكنها إلغاء وضع الحماية (S) الممنوح للأشخاص الذين غادروا أوكرانيا، في حال عادوا إلى وطنهم لأكثر من 15 يوما في غضون ثلاثة أشهر".

وأشارت إلى أن "الاستثناء سيكون لهؤلاء اللاجئين الذين يمكنهم تقديم دليل على أن الغرض من إقامتهم في بلدهم الأصلي كان التحضير لعودتهم إلى أوكرانيا، كما أنه لن يتم إلغاء الوضع بالنسبة للاجئين الموجودين في أوكرانيا لسبب وجيه، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمرض أحد الأقارب المقربين".

وأضافت: "سيتم أيضا سحب الوضع الخاص من الأوكرانيين المقيمين في دولة ثالثة لأكثر من شهرين".

وأوضحت: "لن يتمكن الأزواج الذي يكون أحد الزوجين فيهما من مواطني إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وكذلك مواطنا من بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا، من الحصول على حالة الحماية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، لن يحصل الأشخاص الذين يتمتعون بوضع اللاجئ في بلد آخر من منطقة (الشينغن) على هذا الوضع".

المصدر: "تاس"