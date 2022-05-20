نيبينزيا: نساء وأطفال أوكرانيون أصبحوا ضحايا لتجار البشر في أوروبا

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن هناك أدلة على أن نساء وأطفالا من أوكرانيا أصبحوا ضحايا لتجار البشر في أوروبا.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع حول قضايا الهجرة في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة إنه "من واجب المنظمات الدولية أن تمنع وقوع النساء والأطفال الأوكرانيين الذين هاجروا إلى أوروبا، في أيدي الجماعات الإجرامية التي تمارس الاتجار بالبشر".

وأضاف أن "الأدلة على ذلك ظهرت".

يذكر أن أكثر من 6 ملايين أوكراني غادروا بلادهم منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وحتى 19 مايو الجاري، حسب بيانات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: تاس