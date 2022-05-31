اليونيسكو تستبعد حرمان روسيا من عضويتها في المنظمة

استبعدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) إمكانية حرمان روسيا من عضويتها في المنظمة، طالما أنها دولة عضوة في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو إن البرلمان الأوكراني تقدم إلى اليونيسكو بطلب حرمان روسيا من عضوية في المنظمة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الخدمة الصحفية للمنظمة قولها: "لكل دولة عضو في الأمم المتحدة الحق في العضوية في اليونسكو وفقا لميثاق اليونيسكو (المادة الثانية). فقط الدول المستبعدة من الأمم المتحدة هي التي يتم حرمانها من العضوية في المنظمة".

المصدر: نوفوستي