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القبض على مشبوه خطط لعمل إرهابي في 9 مايو بمدينة خيرسون الخاضعة للقوات الروسية في أوكرانيا

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القبض على مشبوه خطط لعمل إرهابي في 9 مايو بمدينة خيرسون الخاضعة للقوات الروسية في أوكرانيا
Sputnik
مبنى إدارة مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية القبض على رجل يشتبه بتخطيطه لعمل إرهابي في عيد النصر 9 مايو بمدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وتشير لجنة التحقيق إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على وكر لصناعة المتفجرات بإحدى الشقق في مبنى سكني بمدينة خيرسون.

وتم العثور في الشقة كذلك على وثائق وكتب مختصة، وأسلحة نارية وذخيرة وقاذف محمول وكمية من مادة "تي إن تي" المتفجرة.

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وأضاف بيان للجنة التحقيق، أنه "حسب معلومات العسكريين، فإن الرجل كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي أثناء الفعاليات الاحتفالية في عيد النصر. وأكد الموقوف ضلوعه في إعداد زجاجات "مولوتوف" وقال إنه كان يعمل تحت الضغط من قبل قوات الدفاع المحلي الأوكرانية".

وأكد البيان أن لجنة التحقيق ووزارة الدفاع تعملان على "تحديد هويات متورطين آخرين في تدبير الجريمة ومحاسبتهم".

المصدر: نوفوستي

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