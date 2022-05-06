فتح قضية جنائية في دونيتسك ضد مواطن أوكراني دعا إلى قتل عسكريين روس

قالت النيابة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، إنها فتحت قضية جنائية ضد المتعصب القومي الأوكراني فلاديمير شيلوف، الذي دعا إلى القتل بدافع الكراهية العرقية.

في وقت سابق، تم نشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية ، ذكر فيه فلاديمير شيلوف أنه أعطى الأمر بعدم اعتقال العسكريين الروس كأسرى، بل بقتلهم على الفور في مكان الاعتقال.

وأضافت النيابة العامة في بيانها: "تحققت النيابة العامة من أن شيلوف قام في 29 أبريل 2022، باستخدام وسائل الإعلام وقنوات Telegram <...> ، لنشر دعوات للنشاط المتطرف، بما في ذلك ارتكاب جرائم خطيرة جدا - القتل بدافع الكراهية العرقية".

وذكرت النيابة العامة في دونيتسك، أنه تم فتح القضية الجنائية وفقا للقسم رقم 2 من المادة رقم 325 من قانون العقوبات الجنائية المحلي.

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في وقت سابق، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد شيلوف وفقا للمادة 282 القسم رقم 2 "الترويج للكراهية والعداء" من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

المصدر: تاس