"خطوة شجاعة بالنسبة لأوروبا الصامتة".. مدفيديف يعلق على موقف لزعيم هنغاريا

علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على معارضة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان لمقترحات العقوبات الأوروبية الجديدة ضد موسكو وقادة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وكتب مدفيديف عبر "تلغرام" اليوم الجمعة: "قام رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.. بخطوة شجاعة بمقاييس أوروبا الصامتة. لقد رفض دعم الحظر المدمر لاقتصاد بلاده على موارد الطاقة الروسية والعقوبات المجنونة ضد شخصيات دينية (المقصود بهم بطريرك موسكو وسائر عموم روسيا وقادة أرثوذكس آخرون)".

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وأضاف مدفيديف: "على ما يبدو، سئم القادة الأكثر تعقلا في دول الاتحاد الأوروبي من الانتقال بهدوء إلى حافة الهاوية مع كل القطيع الأوروبي المعقم، الذي يقوده للذبح الراعي الأمريكي".

وتابع: "دعونا نرى ما سيفعله هذا الراعي. وأيضا كيف سيتصرف ذلك الجزء من القطيع الذي يبدي استعداده للتضحية بالنفس من أجل حياة الرخاء للراعي".

وأكد أروربان في وقت سابق أن بلاده ترفض دعم خطة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الطاقة الروسية "بشكلها الحالي"، كما صرح بأنها لن تدعم مقترحات تدعو لفرض قيود على قادة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

المصدر: RT