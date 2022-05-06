أوربان يقارن فكرة حظر موارد الطاقة من روسيا بالقنبلة الذرية

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إن فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، مماثل بالنسبة لبلاده للقنبلة الذرية.

وأضاف رئيس الحكومة الهنغارية: "تتجاهل رئيسة المفوضية الأوروبية حقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تعيش في ظروف مختلفة تماما، وتقدم اقتراحا لا يأخذ في الاعتبار المعايير الفردية للدول. لا يمكننا قبول ذلك بالنسبة لهنغاريا يعادل القنبلة الذرية".

ووفقا له، تتطلب عملية تغيير مصادر الطاقة خمس سنوات على الأقل. وقال: "نحتاج لخمس سنوات على الأقل، بالإضافة إلى المال، حتى نتمكن من إعادة تنظيم المصانع وإعادة ترتيب عملها، لذلك قمنا بإعادة اقتراح المفوضية الأوروبية للمراجعة".

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يوم الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية ستقترح كجزء من الحزمة السادسة القادمة من العقوبات، حظرا بشكل تدريجي على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لها سيتم تنفيذ الحظر تدريجيا حتى نهاية عام 2022.

المصدر: نوفوستي