بودابست ترفض دعم خطة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "بشكلها الحالي"

قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات، فقط عندما تكون جميع الدول الأعضاء جاهزة لذلك، مؤكدا أن بلاده لا تدعم حظر استيراد النفط الروسي.

جاء ذلك في رسالة بعثها أوربان إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أكد فيها إن بودابست لا يمكنها دعم خطة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "بشكلها الحالي".

وقالت فون دير لاين، في وقت سابق الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، تقترح حظرا مرحليا على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وبحسب قولها، سيكون الحظر تدريجيا بنهاية العام الجاري.

في الوقت نفسه، وفقا لتقارير إعلامية، فشل الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء في الاتفاق على الحظر، إذ عارضت جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا رسميا فرض حظر كامل.

المصدر: "نوفوستي"