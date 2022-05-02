استطلاع إسرائيلي يكشف عن "انقسامات عميقة بين مختلف شرائح المجتمع"

كشف استطلاع رأي أجراه "معهد سياسات الشعب اليهودي"، عن انقسامات عميقة ومتعمقة بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، من العلمانية والوطنية والدينية والأرثوذكسية المتطرفة والعربية.

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وأصدر "معهد سياسات الشعب اليهودي" مؤشر التعددية السنوي، حيث أجرى الاستطلاع، أحد رواد استطلاعات الرأي في إسرائيل، كاميل فوكس من جامعة تل أبيب، وذلك بمشاركة 1100 شخص يهودي و 200 شخص آخر غير يهودي، وفق قناة "i24".

وفي نتائجه، أوضح الاستطلاع أن "العرب الإسرائيليين من المرجح الآن أن يؤمنوا بأن اليهود الإسرائيليين متطرفون أكثر مما كانوا عليه قبل أربع سنوات"، لافتا إلى أن "8% فقط قالوا إن "فئة قليلة" من اليهود الإسرائيليين كانوا متطرفين اليوم، مقارنة بـ23% أكدو ذلك في عام 2018".

كما تمت الإشارة إلى أن "نصف الإسرائيليين اليمينيين قالوا في عام 2021، إنهم يؤمنون بآفاق "مستقبل مشترك" بين اليهود والعرب، بينما وافق هذا العام 28% فقط على هذا الرأي"، في حين أن "هذا الانخفاض الكبير قابله إسرائيليون يساريون ازدادوا ثقة، إذ أكد 88% أنهم يؤمنون بإمكانية مستقبل مشترك هذا العام، مقارنة بـ70% قالوا ذلك العام الماضي"، وفق "i24".

المصدر: "i24"